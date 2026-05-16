Ветеран «Миннесоты» Конли рассказал о своём будущем после вылета команды из плей-офф

Американский разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Майк Конли заявил, что планирует отыграть ещё один сезон.

«Майк Конли говорит, что планирует сыграть ещё один сезон. Говорит, что то, как он играл в плей-офф, доказало ему, что он ещё может выступать», — сообщает инсайдер Джон Кравчински на своей странице в социальной сети Х.

38-летний Конли проведёт в лиге 20-й сезон. В прошеднем регулярном чемпионате он принял участие в 54 матчах, набирая в среднем за игру 4,5 очка и 2,9 передачи.

Напомним, «Миннесота» вылетела из плей-офф после поражения от «Сан-Антонио Спёрс» в шестом матче четвертьфинальной серии (139:109, 2-4).