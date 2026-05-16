21-летний защитник «Сан-Антонио» установил новый рекорд в плей-офф

21-летний американский защитник Стефон Касл, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», в шестом матче серии плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (139:109; счёт в серии 4-2) установил новое достижение лиги.

Стефон Касл стал самым молодым игроком в истории НБА, которому удалось в матче плей-офф набрать более 30 очков, сделать не менее 10 подборов, отдать минимум пять результативных передач и реализовать пять трёхочковых бросков.

В шестой игре с «Миннесотой» Стефон записал на свой счёт дабл-дабл: 32 очка (6/9 cо средней дистанции, 5/7 трёхочковых), 11 подборов, шесть передач и две потери.