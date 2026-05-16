Форвард «Финикса» Брукс: Вандербилт не реализовал свой талант

Канадский форвард «Финикс Санз» Диллон Брукс раскритиковал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Джарреда Вандербилта, назвав его игроком, не реализовавшим свой потенциал.

«Я сейчас выпалю. Не буду врать. Этот парень меня вообще не любит, но кому какое дело? Джарред Вандербилт из «Лейкерс». Они называют его Вандо. Я просто считаю, что у него гораздо больше потенциала, который он не раскрывает. Я считаю, что он не реализовал свой талант. Он ростом под 206 см и подвижный, но у него нет атаки», — приводит слова Брукса Basket News.

В прошедшем сезоне Вандербилт провёл 65 матчей за «Лейкерс», набирая в среднем за игру 4,4 очка, 4,5 подбора и 1,3 передачи.