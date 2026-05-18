Определились все финалисты конференций в плей-офф НБА

"Кливленд" обыграл "Детройт" и стал вторым участником финальной стадии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Восточной конференции.

Седьмой матч серии второго раунда "Кливленд" выиграл на выезде со счетом 125:94. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник победившей команды Донован Митчелл, набравший 26 очков. У "Детройта" больше всех очков набрал разыгрывающий Дэнисс Дженкинс - 17.

"Кливленд" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3. В финале Восточной конференции команда сыграет против "Нью-Йорка". В решающем противостоянии Западной конференции встретятся действующий победитель турнира "Оклахома" и "Сан-Антонио".

Первая встреча на этой стадии состоится на домашней площадке "Оклахомы" в ночь на 19 мая по московскому времени. Днем позднее "Нью-Йорк" примет "Кливленд".