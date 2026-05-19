Впервые за 50 лет матч финала Западной конференции ушел в двойной овертайм

Сегодня, 19 мая, завершился очередной матч в рамках полуфинальной серии плей-офф сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Игра закончилась со счётом 122:115 (1-0, 2ОТ) в пользу гостевой команды.

Примечательно, что матч завершился лишь после двух овертаймов. Как подчёркивает североамериканская журналистка Киртика Утаякумар в социальной сети X, впервые за 50 лет финал Западной конференции плей-офф НБА дошёл до второго овертайма. В последний раз подобное случалось в 1976 году — тогда в четвёртом матче между «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз» также понадобился двойной овертайм.

Отметим, что самым результативным игроком сегодняшней встречи стал французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 24 подборов.