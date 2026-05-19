Известный телеведущий заявил, что НБА принадлежит Вембаньяме

Стивен Эй Смит: «НБА принадлежит Вембаньяме. Второй матч покажет, будет ли там вообще какая-то серия»
Телеведущий Стивен Эй Смит выразил восхищение Виктором Вембаньямой после победы «Сан-Антонио» над «Оклахомой» (122:115 2ОТ, 1-0) в первом матче финала Западной конференции.
Француз набрал 42 очко и 24 подбора.
«Ох уж этот Вембаньяма! Господи, Боже мой! НБА принадлежит ЕМУ. Нереальный матч. Чего нельзя сказать о Шэе Гилджес-Александере в вечер вручения ему награды MVP, и уж точно не о Чете Холмгрене. Это всего лишь первая игра, но какое послание, какой мощный посыл от Вемби и «Сперс». Второй матч определит, состоится ли там вообще какая-то серия, если Вембаньяма продолжит в том же духе!» – написал журналист в соцсетях.
«Лада» остается в КХЛ, заявил губернатор Федорищев: «Компания «Полипласт» гарантирует финансирование клуба. Область тоже подключается»
Вратарю «Миннесоты» Густавссону прооперируют бедро. Он может пропустить старт следующего сезона
Бруну, Райс, Холанд, Бернарду, Райя, Семеньо – в сборной сезона АПЛ по версии Невилла
«Лада» остается в КХЛ, заявил губернатор Федорищев: «Компания «Полипласт» гарантирует финансирование клуба. Область тоже подключается»
Вратарю «Миннесоты» Густавссону прооперируют бедро. Он может пропустить старт следующего сезона
Бруну, Райс, Холанд, Бернарду, Райя, Семеньо – в сборной сезона АПЛ по версии Невилла