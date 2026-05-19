Вембаньяма превзошел достижение 55-летней давности

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в первом матче финала Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» (122:115 2ОТ) набрал 41 очко и сделал 24 подбора, побив рекорд НБА, державшийся более полувека, сообщает ESPN Insights.

В возрасте 22 лет и 134 дней француз стал самым молодым игроком в истории лиги, кому удалось набрать 40 очков и 20 подборов в матче плей-офф. Предыдущее достижение принадлежало Лью Алсиндору (Карим Абдул-Джаббар) — 22 года и 352 дня. Кроме того, Вембаньяма стал лишь седьмым игроком в истории с 40+20 в финале конференции или позже.