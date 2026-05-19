«Енисей» отчислил арендованного игрока «Зенита»

«Енисей» отчислил арендованного россиянина из «Зенита»

Баскетбольный клуб «Енисей» официально объявил об уходе из команды российского форварда Артёма Антипова.

«Очень приятно было выступать за «Енисей». Мы провели потрясающий сезон. Грустно, что мне удалось провести лишь малую его часть на паркете, но я благодарен болельщикам за поддержку в трудную минуту. Сезон получился ярким и насыщенным. Впереди много побед, с такой поддержкой команда способна на многое», — приводит слова Антипова пресс-служба «Енисея».

Артёму Антипову 21 год. Российский форвард присоединился к «Енисею» на правах аренды из «Зенита» перед сезоном-2025/2026 и провёл 14 матчей, набирая в среднем 5,4 очка, 3 подбора, 0,6 передачи, 0,3 перехвата и 0,1 блокшота за 15 минут на площадке.

