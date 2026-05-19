«Чемпионат» определил лучшего молодого баскетболиста сезона 2025/26

ПБК «Локомотив-Кубань» остается главной кузницей молодых талантов.

18 мая 2026 года спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) совместно с Единой лигой ВТБ назвали победителя в совместной специальной номинации «Лучший молодой игрок» сезона 2025/2026. Им стал 21-летний защитник Всеволод Ищенко из ПБК «Локомотив-Кубань».

В этом сезоне борьба за звание «Лучшего молодого игрока» была особенно напряженной. С первых матчей сразу три юных таланта показывали высокий уровень баскетбола и были лидерами рейтинга – Егор Рыжов (БК «Енисей»), Всеволод Ищенко (ПБК «Локомотив-Кубань») и Глеб Фирсов (БК «БЕТСИТИ ПАРМА»).

Награду «Лучший молодой игрок» Всеволоду Ищенко вручил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко перед матчем полуфинальной серии между «Локомотивом-Кубань» и московским ЦСКА в Краснодаре.

Отметим, что прошлыми победителями в этой номинации также становились игроки краснодарского клуба – Андрей Мартюк и Кирилл Елатонцев.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»:

«Награда лучшему молодому игроку – это всегда взгляд в будущее российского баскетбола. Уже третий сезон “Чемпионат” вместе с Единой лигой ВТБ даёт буст талантливым ребятам. В этом сезоне Всеволод Ищенко сделал большой шаг вперёд и заслужил признание своей игрой, универсальностью и уверенностью в матчах самого высокого уровня. При этом особенно ценно, что конкуренция за награду была высокой – это в очередной раз говорит о появлении в нашем баскетболе нового сильного поколения игроков».

«Лучший молодой игрок» – специальная номинация спортивного портала «Чемпионат» и Единой лиги ВТБ, награда в которой вручается уже третий год. При формировании рейтинга учитываются статистические показатели игроков, а также экспертные оценки баскетбольной редакции спортивного портала «Чемпионат» и Единой лиги.