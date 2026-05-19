«Это просто позор». Грин раскритиковал Чаранию за утечку победителя MVP

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дрэймонд Грин жёстко высказался о публикации инсайдера Шэмса Чарании, который до официального объявления раскрыл имя победителя голосования за награду самому ценному игроку регулярного чемпионата НБА.

«Это просто позор. Из-за такого наша лига выглядит так, будто в ней вообще нет никакой организации. Всё это выглядит как какой-то детский сад. Мы что, правда не можем сохранить в тайне имя победителя самой престижной индивидуальной награды в NBA до момента официального объявления? Это реально разочаровало. Такого просто не должно происходить. Если объявление должно состояться на Amazon Prime, значит, оно и должно состояться на Amazon Prime. Это тот случай, где комиссионер Адам Сильвер должен что-то с этим сделать. Так не должно быть», — сказал приводит слова Грина аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

Ранее Чарания сообщил, что победителем голосования за MVP регулярного чемпионата НБА стал лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер.