«Зенит» с разницей в четыре очка обыграл УНИКС и находится в шаге от выхода в финал ЕЛ

Во вторник, 19 мая, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге завершился четвёртый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором «Зенит» принимал УНИКС. Санкт-петербургские баскетболисты со счётом 81:77 (21:16; 28:18; 12:23; 20:20) обыграли гостей из Казани и повели в серии 3-1.

Самым эффективным игроком матча в составе хозяев стал американский разыгрывающий Ксавьер Мун, записавший на свой счёт 15 очков, один подбор, четыре передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+18». Больше всех очков у «Зенита» набрал американец Джонни Джузэнг — 20.

У УНИКСа отличился американский центровой Маркус Бингэм, в его активе 20 очков, пять подборов, один перехват и две потери.