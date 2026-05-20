ЦСКА обыграл «Локомотив‑Кубань» в четвертом матче полуфинальной серии плей‑офф Единой лиги

Московский ЦСКА победил краснодарский «Локомотив‑Кубань» в четвертом матче полуфинальной серии плей‑офф Единой лиги ВТБ.

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 85:75 (21:29, 22:11, 13:11, 29:24) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал баскетболист хозяев Патрик Миллер, набравший 22 очка. У гостей по 13 очков в активе Мело Тримбла и Антониуса Кливленда.

Счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 23 мая в Москве, начало — в 17:00 (мск).