«Даллас» уволил главного тренера Кидда

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Джейсоном Киддом.

53‑летний специалист провел пять сезонов в команде, он дважды выводил «Даллас» в плей‑офф, добравшись до финала конференции и финала НБА.

В октябре 2025 года Кидд продлил контракт с клубом, до конца соглашения оставалось четыре года, за которые он должен был заработать более 40 миллионов долларов.

Команда завершила регулярный чемпионат сезона‑2025/26 с балансом 26 побед и 56 поражений, заняв 12‑е место в Западной конференции и оставшись за пределами плей‑офф.