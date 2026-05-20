$71.2982.79

Клуб НБА «Даллас» уволил главного тренера Кидда после пяти лет работы в клубе

Матч ТВ

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Джейсоном Киддом.

«Даллас» уволил главного тренера Кидда
© Матч ТВ

53‑летний специалист провел пять сезонов в команде, он дважды выводил «Даллас» в плей‑офф, добравшись до финала конференции и финала НБА.

В октябре 2025 года Кидд продлил контракт с клубом, до конца соглашения оставалось четыре года, за которые он должен был заработать более 40 миллионов долларов.

Команда завершила регулярный чемпионат сезона‑2025/26 с балансом 26 побед и 56 поражений, заняв 12‑е место в Западной конференции и оставшись за пределами плей‑офф.

Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости