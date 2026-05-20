В США оценили дебютный сезон Демина в НБА

Обозреватель американского портала Roundtable.io Алия Рафат поделилась мнением об итогах сезона для «Бруклин Нетс». Как отметила журналистка, исторический выбор пяти игроков в первом раунде драфта заложил прочный фундамент для будущего команды. Отдельно Рафат выделила россиянина Егора Дёмина.

«19-летний защитник из Москвы (рост 206 см, вес 90 кг) перешёл в «Бруклин» после своего единственного сезона в BYU*, где он был включён в сборную новичков конференции Big 12 и удостоился почётного упоминания при выборе символических пятёрок Big 12. Выйдя в стартовом составе в 45 из 52 матчей за «Нетс», Дёмин стал лучшим среди новичков по результативности, набирая в среднем 10,3 очка за игру, а также по проценту реализации трёхочковых — 38,5%. Дальние броски изначально считались его слабой стороной в BYU*, где он реализовывал лишь 27,3% из-за дуги, но Дёмин впечатляющим образом превратил этот компонент в своё преимущество уже в первом сезоне», – говорится в материале Рафат.

BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.