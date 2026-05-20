Баскетболист НБА поделился эмоциями от возвращения в Россию

25-летний российский центровой Владислав Голдин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», поделился эмоциями от возвращения в Россию.

«Первый раз я вернулся в Россию, как поступил в старшую школу. После поступил в университет, сменил три команды. После долгих шести лет снова вернулся в Россию. Наслаждаюсь временем с семьёй. Хотелось увидеться с семьёй: родители, бабушки, сёстры. С большей частью семьи не виделся все шесть лет. Вторая часть баскетбольная: прошёлся по всем залам, где я тренировался. Очень интересные эмоции, когда ты видишь где ты начинал», — передаёт слова Голдина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.