В Евролиге высказались на тему возвращения российских баскетболистов

Баскетбольная Евролига следит за ситуацией вокруг возвращения российских спортсменов на международные турниры. Об этом ТАСС рассказал президент Евролиги Деян Бодирога.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские клубы также не выступают в соревнованиях, которые проводит Евролига. С тех пор отстранение не раз продлевалось.

"Мы следим за ситуацией, мониторим происходящее. Но на данный момент это все, что мы можем сказать", - отметил Бодирога.

В 2026 году Бодирога дважды приезжал в Москву - на Матч звезд Единой лиги ВТБ и на игру полуфинальной серии плей-офф ЦСКА - "Локомотив-Кубань".

Ранее ряд международных федераций допустил российских спортсменов к своим соревнованиям с флагом и гимном.