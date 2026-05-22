Президент БК "Парма" прокомментировал смертельное ДТП с участием команды

Игроки баскетбольной команды, попавшей в ДТП под Челябинском, по прибытии в Пермь пройдут УМО
Президент баскетбольного клуба «Парма» Сергей Богуславский рассказал «Матч ТВ», что в пятницу игроки команды «Бионорд про», попавшей в ДТП в Челябинской области, отправятся в Пермь на поезде, а по прибытии пройдут углублённое медицинское обследование.
В пятницу следственные органы СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием «Бионорд про». Ранее о происшествии сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Команда возвращалась с соревнований по баскетболу 3×3. По предварительным данным следствия, в пятницу в утреннее время на трассе М‑5 «Урал» вблизи города Златоуст водитель микроавтобуса выехал на встречное направление и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП погиб водитель автобуса, пассажирам общественного транспорта и грузового автомобиля потребовалась медицинская помощь.
— Ребята в целом в порядке. Сегодня мы их пересадим на поезд. Они сейчас находятся в Златоусте. Завтра утром они будут в Перми. Там уже углубленно проведем обследование — посмотрим, что у них со здоровьем. Пока их отпустили на амбулаторное [лечение]. В основном у ребят ушибы, без серьезных повреждений, — сказал Богуславский «Матч ТВ».