Российский игрок НБА назвал сумму для комфортной жизни в Майами

Центровой «Майами Хит» Владислав Голдин поделился мнением о сумме, которая была бы достаточна для комфортной жизни в Майами. По словам баскетболиста, многое зависит от образа жизни и повседневных трат.

— Был период, когда спортсменов спрашивали, сколько денег им нужно для комфортной жизни в том или ином городе России. Можешь ли ты назвать, какая сумма тебе нужна в Майами?

— Всё сильно зависит от того, как ты живёшь, на что деньги тратишь. Допустим, если ты заказываешь много еды в доставке, а в США доставка стоит намного дороже. Плюс 15-20 процентов сверху. Если заказывать, то выходит дорого. Если не заказывать, то, думаю, можно… Сейчас подумаю. Точных цифр не знаю, но в районе $ 7 тыс. в месяц в Майами можно жить.

— Это включая квартиру, еду и какой-то досуг?

— Да. Зависит сильно от квартиры. Если снимать прям перед залом, то только одна квартира выйдет на семь тысяч. Если уезжать и искать более выгодные варианты, то можно в семь тысяч уложиться. Назову сумму в $ 7-10 тыс. в месяц, — сказал Голдин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Читайте интервью с центровым «Майами Хит» Владиславом Голдиным на «Чемпионате».