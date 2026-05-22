Ротенберг оценил уровень баскетбола в России

Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился мыслями об уровне российского баскетбола.
Член совета директоров «Динамо» ранее посетил матч между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» в плей-офф Единой лиги ВТБ.
– Какие у вас впечатления от российского баскетбола? От уровня Единой лиги ВТБ?
– Я очень люблю баскетбол! Это очень динамичный вид спорта, приближенный к хоккею.
Всегда с удовольствием посещаю баскетбольные матчи. Ребята у нас играют замечательно. И дети у нас в академии хоккея «Красная Машина» тоже играют в баскетбол.
Мы все и всегда играем в баскетбол. Потому что хоккей и баскетбол – очень близкие виды спорта. Динамика, скорость принятия решения – все очень близко.
– А по уровню что скажете?
– Я считаю, что у нас очень высокий уровень баскетбола.
Несколько лет назад был на финале «Зенит» – ЦСКА. И считаю, что все стало еще быстрее и лучше, – сказал Роман Ротенберг.
