«Оклахома» обыграла «Сан-Антонио» и повела в серии. У Вембаньямы — 26 очков

Утром 23 мая завершился третий матч плей-офф НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 123:108. Счёт в серии 2-1 в пользу «Оклахомы».

Наивысшую результативность у хозяев продемонстрировал центровой Виктор Вембаньяма, который набрал 26 очков, сделал четыре подбора и отдал три передачи.

В составе гостей наибольшей результативностью отметился защитник Шей Гилджес-Александер, который оформил дабл-дабл: 26 очков и 12 передач. Также на его счету два подбора.

Следующий матч между командами состоится 25 мая на этой же арене.

В регулярном чемпионате «Тандер» заняли первое место в Западной конференции. «Спёрс» финишировали на втором месте на Западе.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».