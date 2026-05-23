Баскетболисты столичного ЦСКА вышли в финал Единой лиги

Баскетболисты столичного ЦСКА в пятом полуфинальном матче Единой лиги ВТБ обыграли дома краснодарский «Локомотив–Кубань» с разницей 11 очков, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Игра прошла в столице во дворце спорта «Мегаспорт» и завершилась победой столичной команды со счeтом 103:92 (25:12, 30:24, 23:26, 25:30). Самым результативным у москвичей стал МелоТримбл, набравший 29 очков. Общий счeт в серии дочетырeх побед стал 4:1 в пользу «армейской» дружины, и ЦСКА гарантировал себе место в финале. Результаты предыдуших матчей серии – 88:97, 84:71, 100:81, 85:75. Соперник «красно-синих» по финалу определится позднее в противостоянии между казанским «УНИКС» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Первый финальный матч состоится в Москве 2 июня.

Плей-офф Единой лиги ВТБ начался 26 апреля и продлится до 19 июня. В первом раунде ЦСКА превзошeл красноярский «Енисей», а команда «Локомотив–Кубань» была сильнее «БЕТСИТИ Пармы». Действующим чемпионом турнира является ЦСКА, который выиграл регулярный чемпионат.