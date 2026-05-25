В США отреагировали на невключение Демина в число лучших новичков НБА

Обозреватель американского издания Roundtable Мэттью Фельдман прокомментировал непопадание разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в символические сборные новичков НБА по итогам сезона-2025/2026. Журналист отметил сильные стороны россиянина и выразил мнение, что у игрока есть потенциал стать важной частью «Бруклина» в будущем.

«Несмотря на то что Дёмин не попал в сборные новичков, он показал потенциал разыгрывающего уровня НБА. После медленного старта карьеры россиянин прибавил после перерыва на Матч всех звёзд и стал выглядеть гораздо увереннее как скорер. Дёмин, реализовывавший лишь 27,3% трёхочковых в колледже, в НБА показывал высокий уровень стабильности и завершил сезон с показателем более 38% из-за дуги. Процент попаданий Дёмина из-за трёхочковой линии стал лучшим среди новичков в истории «Нетс». Лучший матч в этом компоненте он провёл в конце декабря с «Голден Стэйт Уорриорз», реализовав семь дальних бросков — это рекорд клуба для новичков. Неделю спустя Дёмин поймал кураж в матче, где команда уступала «Орландо Мэджик», забросив пять трёхочковых в четвёртой четверти и овертайме, что привело к стремительному камбэку. К сожалению, «Нетс» уступили после трёхочкового Паоло Банкеро одновременно с сиреной в дополнительной пятиминутке. С дальнейшим развитием и дополнительной поддержкой в задней линии Дёмин может провести очень сильный второй сезон», — говорится в материале Фельдмана.