Вембаньяма повторил историческое достижение в плей-офф НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в четвёртом матче финала Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» набрал 33 очка, восемь подборов и пять передач. Это его второй матч в плей-офф с 30+ очками, тремя точными трёхочковыми и тремя блок-шотами. По этому показателю среди игроков моложе 23 лет он сравнялся с Энтони Эдвардсом и Кевином Дюрантом — у каждого из них также по два таких матча. Об этом сообщает Opta.

В составе гостей наибольшей результативностью отметился канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, который набрал 19 очков, сделал четыре подбора и семь передач.

«Сан-Антонио» одержал победу со счётом 103:82 и сравнял счёт в серии — 2-2.

Следующий матч между командами состоится в ночь на 27 мая.