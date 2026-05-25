УНИКС обыграл «Зенит»

Казанский УНИКС одержал победу над петербургским «Зенитом» в шестом матче полуфинальной серии плей‑офф Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Санкт‑Петербурге и завершилась со счетом 78:73 (20:15, 17:20, 20:16, 21:22) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Маркус Бингэм, набравший 20 очков. У «Зенита» дабл‑дабл сделал Ксэвьер Мун (15 очков + 11 голевых передач).

Счет в серии до четырех побед стал 3–3. Заключительный матч пройдет 28 мая в Казани.

Ранее в другой полуфинальной серии ЦСКА одержал победу над «Локомотивом‑Кубанью» со счётом 4–1 и стал первым финалистом плей‑офф.