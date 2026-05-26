«Нью-Йорк Никс» впервые с 1999 года вышел в финал НБА

«Нью-Йорк Никс» разгромил «Кливленд Кавальерс» в четвёртом матче полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 и закрыл серию с сухим счетом 4-0. «Никс» довели свою серию побед в плей-офф до 11.

© Чемпионат.com

Таким образом, «Нью-Йорк» будет играть в финале НБА впервые с 1999 года — тогда они уступили «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 1-4.

Примечательно, что финал 27-летней давности может повториться — в решающей серии текущего сезона «Нью-Йорк» сыграет с победителем пары «Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер» (счёт в серии 2-2).

Действующим победителем НБА является «Оклахома» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».