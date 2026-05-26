Швед достиг юбилейной отметки по количеству перехватов в Единой лиге

37-летний российский баскетболист Алексей Швед, выступающий на позиции защитника за команду УНИКС достиг юбилейной отметки по количеству перехватов в Единой лиге ВТБ.

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф против «Зенита» (78:73) защитник совершил два перехвата, благодаря чему довёл общее количество этого показателя за карьеру в турнире до 300. В этом же матче Швед набрал 5 очков, один подбор и пять результативных передач

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Швед провёл 36 матчей, в которых в среднем набирает 9,1 очко, отдаёт 6,0 результативных передач и делает 0,8 перехватов за игру. Всего в текущем сезоне Швед совершил 30 перехватов.