Капитан БК «Парма» продлил контракт с клубом

Форвард и капитан «Бетсити Пармы» Станислав Ильницкий продолжит выступать за пермский клуб. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Сообщается, что новое соглашение с 32-летним баскетболистом рассчитано по схеме «1+1».

Ильницкий выступает за «Парму» с 2023 года. Ранее Станислав играл за «Химки», потом за «Локомотив-Кубань» и год в УНИКСе. В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ форвард принял участие в 43 матчах, в восьми из которых в стартовом составе, в среднем набирая 3,5 очка, делая 4,4 подбора, 1,0 результативной передачи и 0,8 перехвата за 19 минут 20 секунд на паркете.

«Парма» закончила регулярный сезон на пятом месте. В первом раунде плей-офф команда со счётом 0-3 в серии уступила «Локомотиву-Кубань».