НБА вынесла предупреждение Вембаньяме

НБА предупредила центрового «Сан‑Антонио Сперс» Виктора Вембаньяму после его отказа от общения с журналистами по ходу полуфинальной серии плей‑офф, сообщает ESPN.

© Матч ТВ

В среду «Сан‑Антонио» проиграл «Оклахоме» в пятом матче полуфинала со счетом 114:127. После игры представитель «Сперс» заявил представителям прессы, что Вембаньяма не будет с ними общаться.

В прошлом НБА налагала штрафы на игроков, которые отказывались общаться с прессой после матчей плей‑офф. В 2023 году Джимми Батлер и Диллон Брукс получили штрафы в размере 25 тыс долларов за то, что не разговаривали с журналистами.

«Сан‑Антонио» уступает «Оклахоме» со счетом 2:3 в серии до четырех побед. Шестая игра состоится в четверг в Сан‑Антонио.