БК «Енисей» объявил об уходе легионера

Американский защитник Доминик Артис покинул «Енисей» по окончании сезона-2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба красноярского клуба.

Артис присоединился к команде летом 2025 года. По итогам сезона Единой лиги ВТБ 31-летний баскетболист вошёл в число лучших игроков турнира по игре в защите. Артис разделил первое место по среднему количеству перехватов за матч (1,7) с защитником ЦСКА Мело Тримблом и форвардом «Локомотива-Кубань» Аленом Хаджибеговичем.

В среднем за игру американец набирал 11,5 очка, делал 3,2 подбора, 3,2 передачи и 0,2 блок-шота за 28 минут на площадке.

«Енисей» завершил регулярный чемпионат Единой лиги на 8-м месте. В первом раунде плей-офф проиграл серию ЦСКА со счётом 0-3.