Вембаньяму спасла от наказания награда от журналистов

Награда от журналистской ассоциации помогла Виктору Вембаньяме избежать наказания за пропуск пресс-конференции
Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма пропустил пресс-конференцию после 5-го матча с «Тандер». Ранее француз получил награду имени Мэджика Джонсона за открытость прессе и общественности.
«Мне рассказали, что лига связалась с Вембаньямой и предупредила его, в будущем за такое последуют штрафы. Его не наказали в этот раз, потому что Ассоциация профессиональных баскетбольных журналистов проголосовала в его пользу в этом году за открытость и готовность к сотрудничеству. Это разовый инцидент. Он человек, так что лига не стала к нему цепляться. В следующий раз будет штраф», – поделился инсайдер Крис Хэйнс.
Награда от журналистской ассоциации помогла Виктору Вембаньяме избежать наказания за пропуск пресс-конференции
Агент Сафонов: «Дзюба сильнее Заболотного, который весь сезон просидел, но выиграл Кубок. «Спартак» может сделать красивую историю, чтобы Артем закончил в этом клубе»
«Салават» подписал однолетний контракт с Коноваловым. Зарплата голкипера – 17 млн рублей
Награда от журналистской ассоциации помогла Виктору Вембаньяме избежать наказания за пропуск пресс-конференции
Агент Сафонов: «Дзюба сильнее Заболотного, который весь сезон просидел, но выиграл Кубок. «Спартак» может сделать красивую историю, чтобы Артем закончил в этом клубе»
«Салават» подписал однолетний контракт с Коноваловым. Зарплата голкипера – 17 млн рублей