Вембаньяма установил уникальный рекорд

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», установил уникальный рекорд в шестом матче финала Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» (118:91; счёт в серии 3-3).

Виктор набрал 28 очков, сделал 10 подборов и три блок-шота, что стало его восьмым разом, когда в текущем плей-офф он за один матч записывал на свой счёт 25+ очков и 1+ подборов, превзойдя достижение легенды техасского клуба Тима Данкана (в 2005 и 2006 годах).

Это также самое большое количество таких игр за один плей-офф с 2002 года, когда у Шакила О'Нила их набралось 10.