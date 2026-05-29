Дилан Харпер о накидке Вембаньямы: «Все понимали, что последует дальше»

Новичок «Сперс» Дилан Харпер заявил, что эффектное появление Виктора Вембаньямы перед шестым матчем серии с «Тандер» (118:91, 3-3) стало знаковым и задало правильный настрой.

© Соцсети "Сан-Антонио Сперс"

Центровой «Сан-Антонио» явился на ключевую игру финала Западной конференции в монашеской накидке, спортивных штанах и шлепках. Француз набрал 28 очков, 10 подборов, 2 передачи, 3 блок-шота и 2 перехвата за 28 минут.

«После того как он появился в этом костюме, как мне кажется, все понимали, что последует дальше», – поделился Харпер.