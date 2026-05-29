Деян Радоньич покинул пост главного тренера БК «Зенит» по ходу сезона

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев объявил, что в серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ c баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань» командой будет руководить Ростислав Вергун. Деян Радоньич покидает пост главного тренера.

