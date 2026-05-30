Баскетболист «Лейкерс» Дончич вошел в число владельцев итальянского клуба «Ваноли Кремона»

Защитник «Лос‑Анджелес Лейкерс» и сборной Словении по баскетболу Лука Дончич вошел в группу инвесторов, которая выкупила итальянский баскетбольный клуб «Ваноли Кремона», сообщает ESPN.

Ведущий инвестор — американский экс‑баскетболист Донни Нельсон, который более 15 лет (2005–2021) занимал должность генменеджера «Даллас Маверикс» и в 2018‑м подписал Дончича в команду. Инвесторы перевезут «Ваноли» из Кремоны в Рим уже к старту сезона‑2026/27.

— Я давно мечтал о том, чтобы у меня была команда в Европе, и то, что это наконец стало возможным, просто невероятно. У «Ваноли» богатая история, и мы готовы вывести ее на новый уровень в Риме.

У нас потрясающая команда партнеров, и я действительно верю, что мы сможем сделать что‑то особенное для баскетбола в Италии и Европе, — заявил Дончич. Новые владельцы подали заявку на участие в NBA Europe. Рим считается одним из городов, которые могут стать местом проведения матчей новой лиги, в которой, как ожидается, будет до 16 команд.