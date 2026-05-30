«Пока не списывайте. Дайте время». Тристан Томпсон попробует задержаться в НБА
Форвард Тристан Томпсон в последний раз выходил на площадку НБА в плей-офф прошлого сезона.
В интервью Хлоя Кардашьян спросила его, как складывается жизнь после завершения игровой карьеры и выступления в НБА. Томпсон сказал, что «все замечательно» и что «чувствует себя новичком» на новом этапе. Баскетболист также рассказал о деловых интересах в сфере ИИ и технологий.
Томпсон открестился от этого заявления в дальнейшем.
«Фейк-ньюс. Просто сосредоточен на отцовских обязанностях. Пока меня не списывайте. Дайте еще немного времени», – заявил игрок.