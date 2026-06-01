«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место Единой лиги

Сегодня, 1 июня, в Санкт-Петербурге состоялся первый матч серии за третье место в рамках Единой лиги между местным «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 82:80 (23:14, 18:26, 28:20, 13:20) в пользу петербургской команды.

Наиболее результативным игроком в составе «Зенита» стал российский форвард Георгий Жбанов. Ему удалось набрать 22 очка, сделать один подбор и отдать две передачи.

Самым результативным игроком в составе краснодарской команды стал американский защитник Патрик Миллер. Представителю США удалось набрать 19 очков, сделать три подбора, а также отдать шесть передач.