Президент РФБ вспомнил, как его и Шведа называли в «Миннесоте»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, использовал ли бывший главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Рик Адельман особые прозвища внутри команды для него и другого российского игрока — Алексея Шведа.

— За свою карьеру вы получили прозвище AK-47. Рик Адельман, будучи наставником, также давал своим игрокам определённые роли. Было ли у вас с Адельманом какое-то особое прозвище или шутка для внутреннего пользования, которую вы могли бы сейчас вспомнить?

— Что касается прозвищ, у нас не было, конечно, никаких прозвищ. За мной-то уже закрепилось так, что АК, «АК-47». А Лёша — Алексис всегда был. Поэтому не было каких-то прозвищ особенных, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Ранее о кончине Адельмана сообщила пресс-служба Национальная баскетбольная ассоциации. Рику было 79 лет.