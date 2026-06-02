В НБА допускают запуск европейского проекта без договоренности с Евролигой
Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум подтвердил, что запуск европейского проекта лиги по-прежнему запланирован на октябрь 2027 года. По его словам, НБА продолжает работу над проектом совместно с ФИБА и партнерами, при этом переговоры с Евролигой остаются открытыми.
Тейтум отметил, что в конце месяца будут окончательно утверждены заявки, после чего НБА перейдет к следующему этапу согласований. Он добавил, что конкретные сроки официальных объявлений пока не определены, поскольку процесс переговоров с клубами продолжается.
Отдельно Тейтум подчеркнул, что НБА остается в диалоге с Евролигой, но готова продвигать проект и без соглашения, если это потребуется. При этом, по его словам, около 90% экономической составляющей европейского проекта НБА будет направлено на развитие регионального баскетбола.
Также Тейтум сообщил, что победитель следующего сезона Лиги чемпионов ФИБА получит право участия в европейском проекте НБА.
Член совета директоров «Индепендьенте»: «Барко хочет приехать в Аргентину минимум на год, одна из причин – семейные вопросы. Переговоры со «Спартаком» в процессе»
Пименов заработает 25 млн рублей по однолетнему контракту с «Адмиралом» (Артур Хайруллин)
В НБА допускают запуск европейского проекта без договоренности с Евролигой
Член совета директоров «Индепендьенте»: «Барко хочет приехать в Аргентину минимум на год, одна из причин – семейные вопросы. Переговоры со «Спартаком» в процессе»
Пименов заработает 25 млн рублей по однолетнему контракту с «Адмиралом» (Артур Хайруллин)
В НБА допускают запуск европейского проекта без договоренности с Евролигой