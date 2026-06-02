В НБА допускают запуск европейского проекта без договоренности с Евролигой

Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум подтвердил, что запуск европейского проекта лиги по-прежнему запланирован на октябрь 2027 года. По его словам, НБА продолжает работу над проектом совместно с ФИБА и партнерами, при этом переговоры с Евролигой остаются открытыми.

Тейтум отметил, что в конце месяца будут окончательно утверждены заявки, после чего НБА перейдет к следующему этапу согласований. Он добавил, что конкретные сроки официальных объявлений пока не определены, поскольку процесс переговоров с клубами продолжается.

Отдельно Тейтум подчеркнул, что НБА остается в диалоге с Евролигой, но готова продвигать проект и без соглашения, если это потребуется. При этом, по его словам, около 90% экономической составляющей европейского проекта НБА будет направлено на развитие регионального баскетбола.

Также Тейтум сообщил, что победитель следующего сезона Лиги чемпионов ФИБА получит право участия в европейском проекте НБА.