Овечкин приехал на матч финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА — УНИКС в Москве

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин приехал на первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом в Москве, об «Матч ТВ» сообщили в пресс‑службе армейского баскетбольного клуба.

Встреча пройдет во вторник в «Мегаспорте» и стартует в 19:30 мск.

— Овечкин приехал на игру, — сообщили «Матч ТВ» в ЦСКА.

Лучший снайпер в истории НХЛ Овечкин провел 1573 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1687 (929+758) очков. С учетом плей‑офф россиянин забил 1006 голов, отставая на 10 шайб от рекорда Уэйна Гретцки (1016).

Контракт 40‑летнего Овечкина с «Вашингтоном» истечет по окончании сезона. 1 июля форвард получит статус неограниченно свободного агента.