Овечкин приехал на матч финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА — УНИКС в Москве

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин приехал на первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом в Москве, об «Матч ТВ» сообщили в пресс‑службе армейского баскетбольного клуба.
Встреча пройдет во вторник в «Мегаспорте» и стартует в 19:30 мск.
— Овечкин приехал на игру, — сообщили «Матч ТВ» в ЦСКА.
Лучший снайпер в истории НХЛ Овечкин провел 1573 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1687 (929+758) очков. С учетом плей‑офф россиянин забил 1006 голов, отставая на 10 шайб от рекорда Уэйна Гретцки (1016).
Контракт 40‑летнего Овечкина с «Вашингтоном» истечет по окончании сезона. 1 июля форвард получит статус неограниченно свободного агента.
Губернатор Тульской области: «13‑е место — не тот уровень, к которому стремился «Арсенал». Планы — войти в топ‑6 Первой лиги»
Тюкавин: «С Египтом была хорошая игра, это не самая слабая сборная. Уступили из‑за наших индивидуальных ошибок»
Футболисты сборной России получили медали из ненастоящего серебра после поражения от Египта, считает Умяров
Губернатор Тульской области: «13‑е место — не тот уровень, к которому стремился «Арсенал». Планы — войти в топ‑6 Первой лиги»
Тюкавин: «С Египтом была хорошая игра, это не самая слабая сборная. Уступили из‑за наших индивидуальных ошибок»
Футболисты сборной России получили медали из ненастоящего серебра после поражения от Египта, считает Умяров