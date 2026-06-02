Овечкин и Корстин вручили Тримблу приз MVP регулярного сезона Единой лиги

Перед первым матчем финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом приз самому ценному игроку регулярного чемпионата сезона-2025/2026 разыгрывающему армейцев Мело Тримблу вручили генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин и российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Тримбл принял участие в 38 матчах. Его средние показатели: 18,3 очка, 2,9 подбора, 4,1 передачи, 1,8 перехвата, 48,4% с игры, 38,6% трёхочковых и 22,6 балла за эффективность. В этом сезоне Тримбл дважды становился самым ценным игроком месяца — в ноябре и январе.