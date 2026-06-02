ЦСКА уверенно обыграл УНИКС в первом матче финала Единой лиги

Во вторник, 2 июня, в Москве состоялся первый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный ЦСКА принимал казанский УНИКС. Хозяева паркета со счётом 91:63 (23:23, 25:10, 23:12, 20:18) одержали победу. В серии ведёт ЦСКА со счётом 1-0.

В составе московской команды лучшим игроком оказался 31-летний американский разыгрывающий Мело Тримбл, в его активе 26 очков, два подбора и пять передач при коэффициенте эффективности «+35».

В составе УНИКСа отличился американский центровой Маркус Бингэм, заработавший 15 очков, сделавший семь подборов и два перехвата при коэффициенте эффективности «+17».

Вторая игра серии состоится 4 июня в Москве.