Вембаньяма после финала НБА близок к историческому контракту

«Правило Роуза» способно превратить $ 251 млн в $ 301 млн.

Инсайдер ESPN Бобби Маркс рассказал, что Виктор Вембаньяма сможет начать переговоры о новом контракте с «Сан-Антонио» уже 6 июля. Ожидается, что клуб предложит французу максимальное продление новичкового соглашения. В соответствии с коллективным договором Вембаньяма вправе рассчитывать на новое пятилетнее соглашение общей стоимостью примерно в $ 251 млн. Для игроков его статуса это стандартный максимум. При этом отдельный сценарий предусматривает возможное увеличение суммы до $ 301 млн.

В данной ситуации речь идёт о правиле, известном как «Правило Роуза», которое даёт молодым баскетболистам возможность получить более высокий стартовый потолок по зарплате, если они добьются заметных личных достижений. Для Вембаньямы это означает, что, если он по итогам сезона-2026/2027 станет самым ценным игроком, лучшим защитником или войдёт в одну из сборных All-NBA, его максимальная зарплата увеличится с 25% до 30% от общего лимита зарплат. При стандартном развитии событий его контракт будет начинаться с суммы примерно в $ 43,3 млн за сезон-2027/2028, дальше выплаты будут только расти — от $ 46,8 млн до $ 59,1 млн к последнему году, а в сумме, к слову, соглашение составит около $ 251 млн.

Если возникнут условия для применения «Правила Роуза», суммы контракта будут пересчитаны. Тогда зарплата Вембаньямы в первый год может достигнуть $ 51,9 млн, затем увеличиться до $ 56,1 млн, потом — до $ 60,6 млн, после чего составить $ 65,5 млн и, наконец, $ 70,9 млн в последний сезон. Общая сумма будет близкой к $ 301 млн. Пока что француз не может подписать контракт по повышенной ставке. Несмотря на то что он получил приз лучшему защитнику, необходимые требования ранее не были соблюдены в силу нюансов регламента. Тем не менее эксперты и руководители клубов уверены, что Вембаньяма сможет воспользоваться этим после заключения нового соглашения.

За регулярный сезон-2025/2026 Виктор зарекомендовал себя как по-настоящему стабильный и результативный игрок: его средние показатели — 25,0 очка, 11,5 подбора, 3,1 передачи и 3,1 блока. С игры он бросал с точностью в 51,2%, а из-за дуги — 34,9%. И по окончании сезона француз получил приз лучшему защитнику, вошёл в первую символическую пятёрку НБА и снова был выбран в лучшую защитную команду. В плей-офф, в свою очередь, его уверенная игра продолжается: сейчас он в среднем набирает 23,3 очка, делает 11,0 подбора, отдаёт 2,8 передачи и совершает 3,7 блок-шота, сохраняя прежнюю результативность.

Главная интрига — добавят ли в контракт Вембаньямы специальную опцию, позволяющую ему выйти на рынок свободных агентов раньше срока, как это сделали недавно в «Орландо» с Паоло Банкеро. Если да, тогда Виктор сможет стать свободным агентом уже в 27 лет и заключить новый выгодный контракт. Для «Сан-Антонио» задача номер один — договориться с французом этим летом. Пока переговоры продолжаются, команда готовится к финалу с «Нью-Йорком», первая игра — в ночь на 4 июня. Совершенно ясно, что новый контракт Вембаньямы будет рекордным для новичков.