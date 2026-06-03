«Оклахома» может обменять двух баскетболистов

«Оклахома» может обменять Айзейю Джо и Аарона Уиггинса
Инсайдер ESPN Тим Макман назвал двух игроков, которые рискуют быть обменянными из «Оклахомы».
«Наиболее вероятными кандидатами на обмен для обновления состава являются Айзейя Джо и Аарон Уиггинс, которые доказали свою состоятельность как игроки второго плана, но выпали из ротации в плей-офф», – пишет Макман.
Джо должен получить 11,3 миллиона долларов в следующем сезоне, у команды есть опция продления контракта на ту же сумму на сезон-27/28. Уиггинсу должны выплатить 9,2 миллиона в следующем сезоне и 8,3 миллиона в сезоне-27/28, в соглашении прописана опция продления на 8,3 миллиона в сезоне-28/29.
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«Оклахома» может обменять Айзейю Джо и Аарона Уиггинса
Меньшик о скомканном грунтовом сезоне: «В Монте-Карло снялся из-за воспаления пальца, потом подхватил вирус»
«Ак Барс» об уходе Сафонова: «Благодарим за игру, самоотдачу, голы и активное участие в жизни клуба за пределами льда! Желаем удачи и новых побед!»
«Оклахома» может обменять Айзейю Джо и Аарона Уиггинса