«Оклахома» может обменять двух баскетболистов

Инсайдер ESPN Тим Макман назвал двух игроков, которые рискуют быть обменянными из «Оклахомы».

© Sports.ru

«Наиболее вероятными кандидатами на обмен для обновления состава являются Айзейя Джо и Аарон Уиггинс, которые доказали свою состоятельность как игроки второго плана, но выпали из ротации в плей-офф», – пишет Макман.

Джо должен получить 11,3 миллиона долларов в следующем сезоне, у команды есть опция продления контракта на ту же сумму на сезон-27/28. Уиггинсу должны выплатить 9,2 миллиона в следующем сезоне и 8,3 миллиона в сезоне-27/28, в соглашении прописана опция продления на 8,3 миллиона в сезоне-28/29.