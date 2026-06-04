«Нью-Йорк Никс» установили рекорд НБА

«Нью-Йорк Никс» достигли уникального результата в плей-офф сезона 2025/2026, выиграв семь выездных матчей подряд с двузначным преимуществом. Это достижение стало абсолютным рекордом Национальной баскетбольной ассоциации.

Серия рекордных побед началась в первом раунде против «Атланты Хоукс», где «Никс» выиграли 4-2. Затем команда одолела «Филадельфию Сиксерс» со счётом 4-0, а в финале Восточной конференции разгромила «Кливленд Кавальерс» также 4-0. Первый матч финальной серии НБА прошел против «Сан-Антонио Спёрс» и завершился со счётом 105:95.

В целом плей-офф команда выиграла 11 матчей подряд, превосходя соперников суммарно на 262 очка. Выход в финал НБА стал для «Никс» первым за 27 лет; предыдущий финальный матч команда играла в 1999 году, также против «Сан-Антонио».