В РФБ рассказали о возможном баскетбольном матче против США

Российская федерация баскетбола (РФБ) могла бы сыграть товарищескую встречу против коллег из США, за американскую команду могли бы выступить Грант Хилл, Чонси Биллапс, а за российскую - Андрей Кириленко, Виктор Хряпа и Сергей Моня. Такое мнение ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал исполнительный директор, генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок.

"Если российская и американская стороны договорятся сыграть в хоккей в какой бы то ни было форме, то это будет очень интересный и полезный опыт для всех. Интересно понаблюдать за развитием событий, - сказал он. - Думаю, что Российская федерация баскетбола вполне могла бы сыграть товарищескую встречу против коллег из США. У них в составе могли бы быть такие фигуры, как Грант Хилл, Чонси Биллапс, Сеймон Огастус, Шариф Абдур-Рахим, наш большой друг Кит Лэнгфорд. Очень серьезная компания собирается. У нас в состав можно включить Андрея Кириленко, Сергея Моню, Виктора Хряпу, Сергея Быкова, Анну Архипову, Светлану Абросимову, Наталью Водопьянову. Еще неизвестно, кто победит. Идея очень классная, могло бы получится хорошо".

Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи сообщил, что игра команд России и США пройдет 1 июля в Москве. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в кулуарах ПМЭФ рассказала, что Россия и США планируют провести в июле товарищеский хоккейный матч между командами Торгово-промышленной палаты РФ и Американской торговой палаты.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.