Глава НОК Сербии высказался о возможном допуске российских баскетболистов

Президент Национального олимпийского комитета Сербии Деян Томашевич в кулуарах ПМЭФ заявил «Матч ТВ», что в скором времени российские баскетбольные команды будут допущены до международных соревнований.

В апреле Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила, что Россия и Белоруссия получили разрешение на регистрацию команд до 21 года в конференциях юношеской Лиги наций «​​3×3», которые пройдут в Китае и Малайзии. Центральный совет FIBA сохранил отстранение российских команд от всех остальных соревнований до заседания исполкома, запланированного на сентябрь.

— Как вы думаете, вернется ли сборная России по баскетболу на международную арену?

— По моей информации, санкции скоро будут сняты. Искренне надеюсь, это произойдет в ближайшем будущем. Конечно, европейскому баскетболу не хватает таких команд как ЦСКА. Не хватает таких профессионалов. Сборной России не хватает на международной арене. Глава федерации — мой большой друг Андрей Кириленко. Искренне надеюсь, что при нем российский баскетбол вернется к международным соревнованиям, — сказал Томашевич «Матч ТВ».

Петербургский международный экономический форум проходит 3–6 июня 2026 года в Санкт‑Петербурге. «Газпром‑Медиа Холдинг» в пятый раз выступает генеральным медиапартнером форума.