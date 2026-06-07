"Локомотив-Кубань" обыграл "Зенит" в третьем матче серии за бронзу Единой лиги ВТБ

Баскетболисты краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" со счетом 85:81 обыграли петербургский "Зенит" в третьем матче серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Краснодаре.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист краснодарской команды Майк Мур, на счету которого 21 очко. У гостей больше всех очков набрал Андрей Мартюк - 19.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу "Зенита". Четвертая встреча состоится 9 июня в Краснодаре.

В финале Единой лиги ВТБ встречаются московский ЦСКА и казанский УНИКС. Армейцы ведут в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третья встреча состоится 8 июня в Казани.