Тренера команды женской НБА вывели с арены при помощи полиции

Тренера команды женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Вашингтон Мистикс» Сидни Джонсона в матче с «Атлантой Дрим» (77:109) удалили за агрессивные споры с судьями и вывели с арены при помощи полиции.

Инцидент случился за 3:52 до конца третьей четверти после того, как судья выписал Алисии Хетино из «Вашингтона» фол в защите против звезды «Атланты» Энджел Риз, когда та проходила к кольцу. Джонсон затянул спор с судьями, в то время как его ассистенты пытались вернуть его на скамейку запасных. Затем вышли три полицейских, чтобы проводить Джонсона, который в тот момент спокойно покинул площадку.