Клубные медали УНИКСа оказались выставлены на продажу

Клубные медали УНИКСа были выставлены на продажу за 230 000 рублей, подозревается один из игроков («Mash на спорте»)
По информации «Mash на спорте», УНИКС начал внутреннее расследование после того, как на онлайн-площадке было замечено объявление о продаже клубных медалей. Подозревается один из игроков команды.
По словам автора карточки товара, который назвал себя лишь посредником, владелец медалей хочет расстаться с ними из-за финансовых проблем.
Награды, в число которых входят серебро сезонов 2020/21 и 2023/24, а также бронза-2024/25, выставлены с ценником в 230 000 рублей.
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Форвард «Амура» Ли: «Российский кинематограф сильно поднялся. Много хороших сериалов – «Золотое дно», «Хирург», «Слово пацана». Раньше вообще не смотрел, а сейчас много толковых»
«История по беспределу, за 54 года в футболе такого не видел. У меня госнаград больше, чем места на пиджаке». Гаджиев о должности «почетного президента» «Махачкалы»
«Реал» делал запрос по Альваресу, «Атлетико» готов продать форварда за 150 млн евро. Аргентинец может быть тем игроком, о котором говорил Перес (Патрик Бергер)