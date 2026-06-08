Клубные медали УНИКСа оказались выставлены на продажу

По информации «Mash на спорте», УНИКС начал внутреннее расследование после того, как на онлайн-площадке было замечено объявление о продаже клубных медалей. Подозревается один из игроков команды.

По словам автора карточки товара, который назвал себя лишь посредником, владелец медалей хочет расстаться с ними из-за финансовых проблем.

Награды, в число которых входят серебро сезонов 2020/21 и 2023/24, а также бронза-2024/25, выставлены с ценником в 230 000 рублей.