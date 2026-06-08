$73.4785.56

Клубные медали УНИКСа были выставлены на продажу за 230 000 рублей, подозревается один из игроков («Mash на спорте»)

Sports.ru

По информации «Mash на спорте», УНИКС начал внутреннее расследование после того, как на онлайн-площадке было замечено объявление о продаже клубных медалей. Подозревается один из игроков команды.

Клубные медали УНИКСа оказались выставлены на продажу
© РИА Новости

По словам автора карточки товара, который назвал себя лишь посредником, владелец медалей хочет расстаться с ними из-за финансовых проблем.

Награды, в число которых входят серебро сезонов 2020/21 и 2023/24, а также бронза-2024/25, выставлены с ценником в 230 000 рублей.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости