ЦСКА в третий раз обыграл УНИКС в финале Единой лиги

В понедельник, 8 июня, в Казани состоялся третий матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный УНИКС принимал московский ЦСКА. Гости паркета со счётом 86:74 (19:27, 12:27, 22:18, 21:14) одержали победу. Таким образом, в серии до четырёх побед ведут армейцы со счётом 3-0.

В составе московской команды лучшим игроком оказался 32-летний французский центровой Жан-Шарль Ливио, в его активе 18 очков, семь подборов и три передачи при коэффициенте эффективности «+28».

В составе УНИКСа отличился американский центровой Маркус Бингэм, заработавший 23 очка, сделавший восемь подборов, одну передачу, два перехвата при четырёх потерях с коэффициентом эффективности «+25».